Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10% должны повысить по поручению Путина

С 1 июня в России повысят пенсии неработающим пенсионерам на 10%, увеличат МРОТ и прожиточный минимум. Такое поручение дал президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль.

Решение об индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсии 35 млн пенсионеров, средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей.

«Наш ключевой и неизменный приоритет — рост благосостояния и качества жизни граждан», — цитирует президента РИА Новости.

Ранее altapress.ru разобрался, какие льготы положены россиянам предпенсионного возраста и кто может получить надбавку в мае-июне.