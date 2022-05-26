Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10% должны повысить по поручению Путина

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль.
Решение об индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсии 35 млн пенсионеров, средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей.
«Наш ключевой и неизменный приоритет — рост благосостояния и качества жизни граждан», — цитирует президента РИА Новости.
Ранее altapress.ru разобрался, какие льготы положены россиянам предпенсионного возраста и кто может получить надбавку в мае-июне.