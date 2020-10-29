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29 октября
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Жизнь

Пенсионер Константиныч нарядился в елочку, которая всем нравится, и покорил Tik Tok

Бывший военный Александр Константинович, которому 69 лет, на пенсии освоил монтаж фото и видео, завел блоги и начал покорять соцсети, пишет 45.ru.

Инстадед Александр Константинович с внучкой.
Инстадед Александр Константинович с внучкой.
instagram.com/konstaantinich.

Сейчас у пенсионера два аккаунта в крупных соцсетях. В Tik Tok у него более 129 тыс. подписчиков, а в Instagram — более 8 тысяч. Он называет себя Константинычем и инстадедом.

Александр рассказал, что вместе с женой начал активно знакомиться с новыми технологиями после того, как их старшая внучка уехала учиться в Санкт-Петербург.

«Мы купили планшет и освоили общение по видеосвязи, а потом и в мессенджерах. Спустя некоторое время внучка с ее молодым человеком передали нам с женой свои старые айфоны, купив себе новые. Мы в своей деревне с тех пор самые модные и продвинутые», — поведал мужчина.

После он освоил ретушь фотографий и занимался обработкой фото для сети салонов красоты, а также работал в SMM-агентстве.

«Внучка предложила завести блог, а для этого начать учиться монтажу и другим навыкам, необходимым блогеру», — вспоминает мужчина.

Все это в итоге привело к созданию аккаунтов в соцсетях, которые Александр шутливо назвывает своей страницей «вечной молодости».

Самым популярным стало видео про новогоднюю ель, которое в Tik Tok набрало 1,7 млн просмотров.

Напомним, в декабре 2018 года пенсионер из Бийска неожиданно стал популярным, когда матом ответил на вопрос «нравится ли ему елочка».

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