Пенсионер Константиныч нарядился в елочку, которая всем нравится, и покорил Tik Tok

Сейчас у пенсионера два аккаунта в крупных соцсетях. В Tik Tok у него более 129 тыс. подписчиков, а в Instagram — более 8 тысяч. Он называет себя Константинычем и инстадедом.
Александр рассказал, что вместе с женой начал активно знакомиться с новыми технологиями после того, как их старшая внучка уехала учиться в Санкт-Петербург.
«Мы купили планшет и освоили общение по видеосвязи, а потом и в мессенджерах. Спустя некоторое время внучка с ее молодым человеком передали нам с женой свои старые айфоны, купив себе новые. Мы в своей деревне с тех пор самые модные и продвинутые», — поведал мужчина.
После он освоил ретушь фотографий и занимался обработкой фото для сети салонов красоты, а также работал в SMM-агентстве.
«Внучка предложила завести блог, а для этого начать учиться монтажу и другим навыкам, необходимым блогеру», — вспоминает мужчина.
Все это в итоге привело к созданию аккаунтов в соцсетях, которые Александр шутливо назвывает своей страницей «вечной молодости».
Самым популярным стало видео про новогоднюю ель, которое в Tik Tok набрало 1,7 млн просмотров.
Напомним, в декабре 2018 года пенсионер из Бийска неожиданно стал популярным, когда матом ответил на вопрос «нравится ли ему елочка».