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Жизнь

Пенсионеры окружили и оккупировали офис МФЦ в Сибири из-за льготного проездного

В Иркутской области более 200 льготников осадили офис МФЦ из-за масштабного блокирования проездных билетов, сообщает «ФедералПресс».

"Сербский флаг" на здании МФЦ.
"Сербский флаг" на здании МФЦ.
gorno-altaisk.info

Инцидент произошел в Ангарске. Примечательно, что блокада МФЦ пенсионерами случилась 1 октября — в День пожилого человека.

Более 200 льготников потребовали решения своей проблемы и наотрез отказались разойтись по домам.

«Заблокированными оказались даже те проездные билеты, срок действия которых истекает через год», — отмечает издание.

В МФЦ пояснили, что причиной блокировки стали действия сотрудников местного министерства соцзащиты.

Бумажные проездные для льготников.
Бумажные проездные для льготников.
altapress.ru

В итоге проездные, выданные три года назад и рассчитанные на пять лет, начали массово блокировать, а их владельцев отправили в МФЦ для получения новых документов.

Власти в свою очередь оправдались тем, что произошел сбой в программном обеспечении.

В министерстве организовали срочное совещание, на котором ответственные чиновники попытались найти выход из ситуации.

Ранее в Томске беременные сибирячки устроили митинг возле роддома, который запланировали закрыть и переделать под ковид-госпиталь.

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