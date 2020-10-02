Пенсионеры окружили и оккупировали офис МФЦ в Сибири из-за льготного проездного

Инцидент произошел в Ангарске. Примечательно, что блокада МФЦ пенсионерами случилась 1 октября — в День пожилого человека.
Более 200 льготников потребовали решения своей проблемы и наотрез отказались разойтись по домам.
«Заблокированными оказались даже те проездные билеты, срок действия которых истекает через год», — отмечает издание.
В МФЦ пояснили, что причиной блокировки стали действия сотрудников местного министерства соцзащиты.
В итоге проездные, выданные три года назад и рассчитанные на пять лет, начали массово блокировать, а их владельцев отправили в МФЦ для получения новых документов.
Власти в свою очередь оправдались тем, что произошел сбой в программном обеспечении.
В министерстве организовали срочное совещание, на котором ответственные чиновники попытались найти выход из ситуации.
Ранее в Томске беременные сибирячки устроили митинг возле роддома, который запланировали закрыть и переделать под ковид-госпиталь.