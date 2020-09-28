Беременные сибирячки устроили незаконный митинг возле роддома

Утром 28 сентября в Томске прошел стихийный митинг против «закрытия» роддома № 4, куда ранее главврачом назначили бывшего главу облздрава, сообщает « ТВ2 ».

На акцию протеста пришли беременные женщины, молодые мамы с детьми, сотрудники роддома и просто местные жители — всего около ста человек.

Примечательно, что администрация Томска не согласовала мероприятие. Однако власть побоялась пресекать акцию даже мягкими методами, она просто смирилась с происходящим на улице.

«Мне был звонок из администрации. Не с угрозами, но меня старались осадить. Мы подавали уведомление, но нам сказали заранее, что его не подпишут, так как надо было подавать за 10 дней. А 1 октября роддом уже планировали закрыть», — объяснила многодетная активистка, экс-кандидат в депутаты гордумы Юлия Мустафина.

Женщина решила выйти с одиночным пикетом, но в итоге мероприятие вышло за рамки «одиночного».

Стоит отметить, что про акцию протеста писали в соцсетях и пройти мимо полиции эта информация точно не могла. Однако никого из борцов за общественную безопасность не было, во всяком случае в форме.

«Ситуация, которая происходит сейчас, незаконна. Роддом ни в коем случае нельзя трогать <…> Я знаю, что уже несколько депутатов направили запросы относительно этой проблемы. Делаем все возможное от нас, чтобы нас услышали, чтобы нас поняли, чтобы не потерять этот роддом», — отметила Юлия.

После митинга с людьми оперативно встретился новый глава департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. Он успокоил, что роддом не закроют, а перепрофилируют под ковидный госпиталь, причем «изымут» его только при вспышке коронавируса.

«Формируется резерв учреждений, в которых при необходимости будут развернуты инфекционные госпитали», — уточнил он.

При этом, добавил Дмитриев, никого из сотрудников роддома не уволят, даже если не захотят работать в ковидном госпитале — предложат временную работу по профилю.

Замгубернатора региона Иван Деев также поспешил охладить пыл беременных. Он объяснил, что роддом выбрали потому, что там можно развернуть 200 коек. Более того, подчеркнул он, сотрудники учреждения оказывается уже дали согласие на работу в новых условиях.

Барнаульский роддом № 1 Дмитрий Лямзин

Также примечательно, что руководит роддомом № 4 «свой человек» для администрации Томской области — бывший глава департамента регионального здравоохранения Александр Холопов.

Чиновника назначили на должность главврача в начале августа — после того, как 9 июля губернатор Сергей Жвачкин уволил его из-за скандала с фотографиями из томского морга, расположенного рядом с «ковидным» госпиталем.

После Жвачкин дал разъяснения «по телам на полу» и обвинил СМИ в желании «шокировать посильнее» — его возмутил тот факт, что посторонний человек пробрался на «режимный объект».

Что касается роддома, то петицию в поддержку учреждения подписали более 6,5 тыс. человек. Несмотря на это «волеизъявление народа» судьба учреждения пока неизвестна.

Ранее в Новосибирске мэрия «запретила» медикам митинговать из-за ковидных выплат и устроила концерт по этому случаю. А потом повторно не разрешила медикам поднимать «неприятную тему».