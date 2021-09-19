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Жизнь

Пенсионеры получат дополнительные выплаты 1 октября, но не во всех регионах России

К 1 октября некоторые российские пенсионеры получат новые выплаты и индексации, приуроченные ко Дню пожилого человека, сообщает «Московский комсомолец».

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

Прибавку к пенсии получат те, кому уже исполнилось 80 лет, военные пенсионеры, жители Крайнего Севера, а также пенсионеры в нескольких регионах России.

В частности, разовую выплату в 10 тыс. рублей получат жители Ненецкого автономного округа, но для этого их трудовой стаж на территории региона должен быть не менее 15 лет.

«В Рязанской области ежегодная денежная выплата к Международному дню пожилых людей в размере 500 рублей положена пенсионерам только по достижению 90-летнего возраста. А вот в Челябинской области пособие в размере 700 рублей к 1 октября обещают дать всем пенсионерам», — отмечает издание.

Как правило, деньги перечисляют автоматически, так что никаких заявлений для этого писать не нужно.

Узнать, какие меры поддержки и выплаты пенсионерам будут к 1 октября 2021 года, можно по телефонам отделов соцзащиты, на официальных сайтах органов власти.

Напомним, в сентябре все российские пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей.

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