Пенсионеры сорвали постановку ко Дню Победы из-за фронтовых писем «про картошку» и невеселых песен

В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы.

Пронина отметила, что 9 мая «попала в ад» — зрители сначала «освистали» фронтовые письма, которые читала директор театра, а после сорвали выступление московских музыкантов.

«Это был вечер памяти. Но для меня он превратился в вечер скорби — по современному обществу, которое не готово слушать и слышать. В основе вечера — письма улан-удэнского паренька Миши Турошева. Его призвали в 1943, а в 1944 году он погиб. Он написал свой маме больше 80 писем. Письма — простые, там Михаил пишет про то, как у него болят зубы в поезде и как он продает кальсоны, чтобы купить картошки. К таким письмам в России не привыкли. У нас надо, чтобы авторы писали о своем желании громить врага, о подвигах, о славе. А тут — кальсоны и картошка. Но в письмах Михаила был свет, была грусть, была надежда. Все настоящее. От такого — слезы», — отметила журналистка.

По ее словам, многие зрители не выключили телефоны, которые постоянно звонили, а после начали перебивать чтеца — хлопали, свистели и кричали «Халтура!» и «Хватит!».

В итоге директор театра скомкала свое выступление — сразу перешла к последнему письму Михаила, написанному за день до смерти, и ушла со сцены.

После писем на сцену вышли московские музыканты, которые исполнили квартет Шостаковича «Памяти жертв фашизма и войн».

«Минут пять зал еще потерпел в тишине. А потом опять началось — шум, разговоры по мобильнику, хлопки, крики. Музыканты играли сквозь все это. Я, честно, не знаю, что они испытывали. Потому что я такое первый раз видела», — недоумевает Пронина.

Она подчеркнула, что в зале сидела не «глупая инстаграмная молодежь», а пожилые женщины старше 60 лет, которые и задавали основной тон происходящему кошмару.

«Насколько понимаю, часть зала попала по приглашениям и была заряжена на веселый концерт с военными песнями. Возмущались и те, кто купил билеты — хотя на сайте театра напрямую сообщалось, что будет за действо и кто будет выступать. Но они тоже ожидали чего-то другого. В этом ожидании эти зрители разрушили ожидания и у других зрителей», — отметила журналистка.

Пронина резюмировала, что произошедшее в театре «прекрасно показывает, насколько пластмассовым стал у нас День Победы».