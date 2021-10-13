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Жизнь

Пенсионерка из Барнаула при продаже фотоаппарата лишилась накоплений на сайте объявлений

В Алтайском крае мошенница обманула пожилую женщину, решившую воспользоваться сайтом объявлений сообщает региональное МВД.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

С жалобой в полицию обратилась 72-летняя жительница Барнаула.

«На сайте бесплатных объявлений выставила на продажу фотоаппарат за 3900 рублей. Вскоре ей написала незнакомая девушка, пожелавшая приобрести товар, однако в связи с тем, что она якобы находится не в городе, хотела бы оформить доставку почтовой службой», — рассказали в ведомстве.

Мошенница заявила, что оплатит пересылку, но для подтверждения необходимо ввести по ссылке номер банковской карты.

Пенсионерка проделала все операции, однако незнакомка сообщила, что подтверждение не прошло и необходимо заново заполнить данные.

В итоге у женщины со счета списали более 24 000 рублей. В полиции возбудили дело и вновь обратились к жителям с просьбой проявлять бдительность.

Ранее житель Алтайского края на сайте объявлений продал мошеннику дачу за «минус 175 тысяч рублей».

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