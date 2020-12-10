Пенсионерка в красивом платье выдумала внучку с ДЦП, чтобы познакомиться с мужчиной

Выяснилось, что бабушка пошла на хитрость, чтобы найти себе любимого мужчину — об этом рассказала местная общественница Дарья Мосунова.

«Она мне звонила раз 100. Причем манипулировала так: вы, Дарья, одна отозвались. А другие фонды никто не отозвался. Мы так устали быть одни вдвоем. Женское царство. А девочке нашей нужен голос мужской. Пусть один раз в неделю прочитает сказку», — поведала активистка суть истории.