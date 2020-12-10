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Жизнь

Пенсионерка в красивом платье выдумала внучку с ДЦП, чтобы познакомиться с мужчиной

В Красноярске пожилая женщина искала мужчину, который прочитал бы сказку внучке с ДЦП, пишет «Проспект Мира».

Пенсионерка. Стильная бабушка.
Пенсионерка. Стильная бабушка.
соцсети.

Выяснилось, что бабушка пошла на хитрость, чтобы найти себе любимого мужчину — об этом рассказала местная общественница Дарья Мосунова.

«Она мне звонила раз 100. Причем манипулировала так: вы, Дарья, одна отозвались. А другие фонды никто не отозвался. Мы так устали быть одни вдвоем. Женское царство. А девочке нашей нужен голос мужской. Пусть один раз в неделю прочитает сказку», — поведала активистка суть истории.

Семье решил помочь сотрудник красноярского театра имени Пушкина. Однако после нескольких его визитов выяснилось, что девочки с ДЦП не существует.

«Первый раз он вернулся и сказал, что дочка с внучкой уехали в санаторий. Через месяц снова поехал. И снова нет. Потом поехала я. И тут… я увидела бабушку, которая готовилась к встрече — накрасилась, надела красивое платье. Но в глазах нездоровый человек», — рассказала Дарья.

Общественница предположила, что из-за одиночества пожилой женщине нужен психиатр. А девочка с ДЦП и дочка — они придуманы.

Ранее житель Алтайского края выдумал преступление, чтобы покорить сердце фельдшера скорой помощи.

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