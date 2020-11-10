Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 ноября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Пенсионерка вновь выйдет на работу. Так ее наказал суд за пикет против поправок к Конституции

В Красноярском крае двух пенсионеров наказали после пикета против поправок к Конституции, при этом один из нарушителей просто встретил знакомую, сообщает «Сибирь.Реалии».

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

Пенсионеры, женщина и мужчина, устроили пикеты возле администрации Зеленогорска. В руках они держали плакат «20 лет просвета нет» и флаг СССР.

Суд признал сибиряков виновными в «нарушении организации публичного мероприятия без уведомления». Женщине назначили 20 часов обязательных работ, а напарника оштрафовали на 10 тыс. рублей.

«Эта сумма для меня очень серьезная — половина моей пенсии уйдет на штраф», — сообщил изданию мужчина.

При этом он отрицает свое участие в пикете. По его словам, которые подтвердила пенсионерка-нарушительница, он подошел к ней и взял плакат, чтобы «помочь подержать его», когда сама активистка поила собаку водой.

Однако суд не поверил таким оправданиям. В итоге оба пенсионера понесут наказание за свое мнение.

Ранее сообщали про жительницу Новосибирска, которая из любопытства пришла на митинг, у кого-то взяла плакат и стояла с ним ради интереса — ее также наказали.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость