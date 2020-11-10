Пенсионерка вновь выйдет на работу. Так ее наказал суд за пикет против поправок к Конституции

Пенсионеры, женщина и мужчина, устроили пикеты возле администрации Зеленогорска. В руках они держали плакат «20 лет просвета нет» и флаг СССР.
Суд признал сибиряков виновными в «нарушении организации публичного мероприятия без уведомления». Женщине назначили 20 часов обязательных работ, а напарника оштрафовали на 10 тыс. рублей.
«Эта сумма для меня очень серьезная — половина моей пенсии уйдет на штраф», — сообщил изданию мужчина.
При этом он отрицает свое участие в пикете. По его словам, которые подтвердила пенсионерка-нарушительница, он подошел к ней и взял плакат, чтобы «помочь подержать его», когда сама активистка поила собаку водой.
Однако суд не поверил таким оправданиям. В итоге оба пенсионера понесут наказание за свое мнение.
Ранее сообщали про жительницу Новосибирска, которая из любопытства пришла на митинг, у кого-то взяла плакат и стояла с ним ради интереса — ее также наказали.