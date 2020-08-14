Сибирячка из любопытства пришла на митинг, у кого-то взяла плакат и ради интереса стояла с ним

В Новосибирске за участие в несанкционированном митинге любопытную женщину оштрафовали на 5 тыс. рублей, сообщает « Сибирь. МБХ медиа ».

Женщину оштрафовали за «нарушение правил проведения мероприятия». По данным суда, она приняла участие в пикете и шествии в поддержку жителей Хабаровска.

Однако на суде сибирячка заявила, что пришла в тот день на площадь Ленина, чтобы просто посмотреть на акцию.

«Позже незнакомая женщина предложила взять плакат в поддержку задержанного губернатора Фургала», — цитирует издание слова правонарушительницы.

Судья не поверил в праздное любопытство и оштрафовал женщину. Причем на сумму меньшую, чем предусмотрено нижним пределом — на такое решение повлияло наличие несовершеннолетних детей.

Акция в поддержку Хабаровска. Altapress.ru

Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — его подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам.

После этого в крае начались ежедневные массовые митинги, которые поддержали в других городах России.

Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле прошла акция в поддержку Хабаровска. Советуем прочитать, если интересно, кто был самым подозрительным на акции и чем занимался товарищ майор.