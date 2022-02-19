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Жизнь

Пенсионеров предупредили об уголовной ответственности за получение пенсий

Прокурор Мария Кормилицына рассказала «Прайму» о том, что одновременно с правом на получение пенсий возникают обязанности, о которых мало кто знает. И выплаты, полученные обманом, грозят ответственностью.

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

Кормилицына отметила, что статья 159.2 УК РФ устанавливает ответственность за хищение в сфере социальных выплат.

«Речь идет о нанесении ущерба не только федеральному, региональному и муниципальным бюджетам, но и внебюджетным государственным фондам, к которым относится и ПФР», — пояснила она.

Речь идет о выплатах, полученных путем обмана — когда человек представил заведомо недостоверные сведения, дающее право на социальную выплату.

Например, если гражданин получает пенсию законно, но теряет право на нее из-за изменения жизненных условий, то это будет рассматриваться как пассивный обман.

Такие деяния, отметила прокурор, квалифицируются как незаконное получение страховой пенсии по старости, социальной пенсии или пенсии, выплачиваемой госслужащим (в том числе военнослужащим и полицейским).

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Кроме того, ответственность можно понести за недостоверность ряда сведений. Например, за утаивание информации о смене места жительства.

«Ведь социальные льготы для пенсионеров бывают двух типов — региональные и федеральные, и, меняя место жительства, например, при переезде из Москвы в другой регион пенсионеры теряют московские надбавки», — отметила Кормилицына.

Запрещено также получать определенные виды доплат и при этом работать. Это касается, например, социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума и доплаты за сельский стаж.

Еще одно нарушение — когда доплату от ПФР получают на содержание нетрудоспособных членов семьи, но не уведомляют ПФР о том, что иждивенец в реальности получил работу.

Ранее экономист назвал хитрость, позволяющую увеличить пенсию работающим пенсионерам. Судя по всему, лучше так не делать.

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