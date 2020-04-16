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Жизнь

Пенсионеру после пикета «против самоизоляции» грозит крупный штраф за нарушение этого режима

В Омске за нарушение режима самоизоляции оштрафуют председателя общественной организации «Комитет по правам человека» Валентина Кузнецова, сообщает «Сибирь.Реалии».

Валентин Кузнецов, председатель омской общественной организации "Комитет по правам человека".
Валентин Кузнецов, председатель омской общественной организации "Комитет по правам человека".
кадр из видео.

Напомним, 13 апреля Кузнецов выразил возмущение режиму самоизоляции, а также выступил против судей, которые за это штрафуют, и упомянул колонизатора в лице США, «печатающего доллары».

15 апреля Кузнецова увезли в отдел полиции, где составили протокол о нарушении режима самоизоляции из-за проведенного пикета.

«Полицейский в форме подошел ко мне на улице, когда я мусор выносил, сказал, надо проехать в отделение составить протокол из-за моего пикета против поправок. Ну как добровольно увезли? Сначала мне даже переодеться не разрешили — угрожали арестом на 15 суток за отказ подчиниться требованиям полиции. Но потом дали мне время хотя бы паспорт взять и телефон, при условии, что полицейский зайдет со мной в квартиру», — рассказал пенсионер.

По словам активиста, полицейские приехали без масок и перчаток. А после составления протокола отправили его домой — на общественном транспорте, нарушая режим самоизоляции.

Согласно документу, Кузнецова обвиняют в «невыполнении предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» по статье 20.6.1 КоАП.

Протокол передали в суд — пенсионеру грозит штраф размером 40 тыс. рублей.

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