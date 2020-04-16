Пенсионеру после пикета «против самоизоляции» грозит крупный штраф за нарушение этого режима

Напомним, 13 апреля Кузнецов выразил возмущение режиму самоизоляции, а также выступил против судей, которые за это штрафуют, и упомянул колонизатора в лице США, «печатающего доллары».

15 апреля Кузнецова увезли в отдел полиции, где составили протокол о нарушении режима самоизоляции из-за проведенного пикета.

«Полицейский в форме подошел ко мне на улице, когда я мусор выносил, сказал, надо проехать в отделение составить протокол из-за моего пикета против поправок. Ну как добровольно увезли? Сначала мне даже переодеться не разрешили — угрожали арестом на 15 суток за отказ подчиниться требованиям полиции. Но потом дали мне время хотя бы паспорт взять и телефон, при условии, что полицейский зайдет со мной в квартиру», — рассказал пенсионер.