Сибирский пенсионер надел «партийную курточку» и вышел против судей и карантина

Кузнецов возглавляет областную общественную организацию «Комитет по правам человека». На акции протеста пенсионер назвал незаконными суды по искам против «нарушителей режима изоляции».

«Нет такого понятия в законодательстве, как нарушение режима самоизоляции. Президент или правительство, или губернатор должны объявить карантин или режим чрезвычайной ситуации — тогда было бы все понятно. Но они этого не делают, так как эти меры обязали бы государство компенсировать жителям все потери, которые им причиняет установленный режим, а по сути — домашний арест. Многие жители с трудом выживают в этой ситуации, а власть применяет к ним репрессивные меры в виде судов и штрафов», — заявил Кузнецов.