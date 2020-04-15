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Жизнь

Сибирский пенсионер надел «партийную курточку» и вышел против судей и карантина

Житель Омска Валентин Кузнецов провел у здания регионального заксобрания одиночный пикет против «антиконституционных действий судебной власти и политики главы государства», сообщает «Сибирь.Реалии».

Валентин Кузнецов, председатель омской общественной организации "Комитет по правам человека".
Валентин Кузнецов, председатель омской общественной организации "Комитет по правам человека".
кадр из видео.

Кузнецов возглавляет областную общественную организацию «Комитет по правам человека». На акции протеста пенсионер назвал незаконными суды по искам против «нарушителей режима изоляции».

«Нет такого понятия в законодательстве, как нарушение режима самоизоляции. Президент или правительство, или губернатор должны объявить карантин или режим чрезвычайной ситуации — тогда было бы все понятно. Но они этого не делают, так как эти меры обязали бы государство компенсировать жителям все потери, которые им причиняет установленный режим, а по сути — домашний арест. Многие жители с трудом выживают в этой ситуации, а власть применяет к ним репрессивные меры в виде судов и штрафов», — заявил Кузнецов.

Кроме того, на пикете активист выступил против колонизатора в лице США, который «печатает доллары». Также сибиряка волнует тема внесения поправок в Конституцию РФ.

На сайте организации сообщили, что одиночный пикет провели «против антиконституционной узурпации и колониальных действий, под прикрытием системы правосудия».

Напомним, ранее сибирский сенатор обвинил власти в «искажении информации» об эпидемии. Член Совфеда уверен, что «режим самоизоляции» не соответствует российскому законодательству.

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