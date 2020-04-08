Сибирский сенатор обвинил власти в «искажении информации» об эпидемии

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в своем Facebook раскритиковал «режим самоизоляции» и обвинил власти в искажении данных об эпидемии.

Напомним, Мархаев стал единственным сенатором, проголосовавшим против «путинских поправок» к Конституции.

Сейчас сенатор уверен, что «режим самоизоляции» также не соответствует российскому законодательству. В подтверждение своих слов он написал большую заметку с обоснованиями.

«Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства. Для придания им юридической основы, правительство способствует быстрому принятию ряда законопроектов в спешном режиме в Госдуме», — отметил Мархаев.

Он напомнил, что ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» дает местным властям самостоятельно управлять ситуацией в подведомственной территории.

Также Мархаев перечислил правовые акты, от которых, по его мнению, правительство России желает уйти, заменяя понятие «карантин» или «ЧС» на непонятные и новые понятия «самоизоляция» и «нерабочие дни».

Статья 9 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» гласит: «Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право на возмещение в полном объеме вреда , причиненного их имуществу при осуществлении санитарно-противоэпидемических ( профилактических) мероприятий».

причиненного их имуществу при осуществлении санитарно-противоэпидемических профилактических) мероприятий». Статья 24 Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» гласит: Финансовое обеспечение установленных законом мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера является расходным обязательством Российской Федерации".

Статья 29 Закона «О чрезвычайном положении» гарантирует , что лицам , пострадавшим в результате обстоятельств , послуживших основанием для введения чрезвычайного положения , или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий , возмещается причиненный материальный ущерб".

Коронавирус. CC0

Мархаев отметил, что в России, согласно статистики, за год умирает около 25 тыс. человек от пневмонии, вызванной осложнениями разных болезней, а в Москве и без коронавируса от пневмонии умирает в среднем по 5−6 человек в сутки, по данным СМИ.

«Но, как видите, в связи с эпидемией коронавируса об умерших от пневмонии власти и СМИ умалчивают, и только в случае, если кто-то из них умрет от осложнений, вызванных коронавирусом, начинают с тревогой обозначать, что человек „умер от коронавируса“. Такое искажение информации говорит о том, что речь не идет о борьбе с эпидемией как таковой. Цели у всей этой кампании совсем другие и они явно антинародные, где в основе лежит не „самоизоляция“, а „изоляция“», — делает вывод сенатор.

Также он сделал акцент и на экономической составляющей. Поскольку, как он подчеркнул, «введенные ограничения в полной мере губительны для сектора малого и среднего предпринимательства».

«В результате непродуманных мер (или полумер) будут обречены на гибель сотни тысяч мелких и средних предприятий. Сообщают о большом количестве жалоб на работодателей, которые в нарушение указа главы государства не сохраняют зарплату сотрудникам, а предлагают уйти в не оплачиваемые отпуска или уволиться. Но проблема не в жадности работодателей, а в отсутствии безопасности и сохранности собственного бизнеса. Условие сохранения зарплаты работникам невозможно обеспечить при массовом уменьшении валовой выручки и отсутствии деятельности как таковой», — уверен Мархаев.

Ранее красноярский депутат не стесняясь в выражениях раскритиковал обращение президента России Владимира Путина к народу.