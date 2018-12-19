Социологи рассказали, почему у россиян усилилась ностальгия по СССР

За последние 10 лет число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума, рассказали «Ведомости». Таковы результаты недавно проведенного опроса «Левада-центра».

В 2018 году число тоскующих по Советскому Союзу достигло 66%. В 2017 году их было 58%. Впрочем, нынешний год этом смысле не рекордный: в 2000 году такие эмоции испытывали 75% опрошенных.

Большинство тоскующих по СССР — люди старше 55 лет. Но в последние два года подобные настроения появляются и среди молодых людей в возрасте 18−24 года.

Почему россияне сожалеют о распаде СССР? В числе причин — разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), пишут «Ведомости».

По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипии, росту ностальгии способствовала пенсионная реформа. «Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», — пояснила эксперт.