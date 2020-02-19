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Жизнь

Пенсионный флешмоб: актеры массово стали жаловаться на размеры своих заслуженных отчислений

Народный артист России и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что его пенсия составляет 23 тыс. рублей.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи рублей», — рассказал телеведущий интернет-ресурсу Teleprogramma.pro. Якубович отметил, что эти деньги пригодится его внучке и дочке, которые сейчас учатся.

При этом артист возмутился тем, что его отчисления за трудовой стаж пропали.

«Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?», — заявил Якубович.

По мнению артиста, деньги, которые ушли в пенсионные отчисления, он бы не смог потратить за всю жизнь, пишет ura.ru.

Леонид Якубович на авиашоу в Барнауле.
Леонид Якубович на авиашоу в Барнауле.
altairegion22.ru

Ранние заявления

Ранее размер своей пенсии назвал певец Лев Лещенко и телеведущая Елена Ханга. На эту тему также высказался певец Юрий Лоза, который рассказал о своей пенсии, а также возмутился тем, что не получает к ней надбавки.

На размер пенсии также пожаловались режиссер Юлий Гусман и участник телепередачи «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

А телеведущий Иван Ургант пошутил над пенсией отца, назвав его «одним из самых крутых прожигателей жизни». Ранее артист Андрей Ургант озвучил размер своей пенсии — 17,5 тыс. рублей в месяц. По его словам, для него эта сумма незначительная, поскольку он может потратить ее за один день.

Столичная прописка

Многие отмечают, что тем, кто прописан в столице и имеет звания заслуженного или народного артиста, еще можно существовать благодаря надбавке от мэра Москвы Сергея Собянина. А вот остальным приходится несладко. Особенно в регионах.

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