Пенсионный флешмоб: актеры массово стали жаловаться на размеры своих заслуженных отчислений

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи рублей», — рассказал телеведущий интернет-ресурсу Teleprogramma.pro. Якубович отметил, что эти деньги пригодится его внучке и дочке, которые сейчас учатся.

При этом артист возмутился тем, что его отчисления за трудовой стаж пропали.

«Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?», — заявил Якубович.

По мнению артиста, деньги, которые ушли в пенсионные отчисления, он бы не смог потратить за всю жизнь, пишет ura.ru.

Леонид Якубович на авиашоу в Барнауле. altairegion22.ru

Ранние заявления

Ранее размер своей пенсии назвал певец Лев Лещенко и телеведущая Елена Ханга. На эту тему также высказался певец Юрий Лоза, который рассказал о своей пенсии, а также возмутился тем, что не получает к ней надбавки.

На размер пенсии также пожаловались режиссер Юлий Гусман и участник телепередачи «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

А телеведущий Иван Ургант пошутил над пенсией отца, назвав его «одним из самых крутых прожигателей жизни». Ранее артист Андрей Ургант озвучил размер своей пенсии — 17,5 тыс. рублей в месяц. По его словам, для него эта сумма незначительная, поскольку он может потратить ее за один день.

Столичная прописка

Многие отмечают, что тем, кто прописан в столице и имеет звания заслуженного или народного артиста, еще можно существовать благодаря надбавке от мэра Москвы Сергея Собянина. А вот остальным приходится несладко. Особенно в регионах.