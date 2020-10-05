Пенсионный фонд «похоронил» старушку и потребовал привезти в офис «тело»

В Омской области Пенсионный фонд посчитал женщину мертвой и перестал выплачивать ей пенсию, а после потребовал доказать, что бабушка жива, сообщает Om1.ru .

Из-за ошибки в документах «похоронили» жительницу села Надежду Васильевну Иванову. В связи с этим ей перестали платить пенсию.

Невестка женщины отправилась в ПФР, где и узнала, что свекровь уже «давно умерла» — в фонде ее считают мертвой с 2018 года.

«При этом омичке не поверили на слово и не приняли документы пенсионерки. Диспетчер потребовала привезти свекровь омички, чтобы убедиться в том, что она жива», — отмечает издание.

Пожилая женщина неспособна самостоятельно передвигаться, поэтому ее пришлось из села везти в Омск.

Пенсионерка. CC0

В ПФР убедились, что пенсионерка жива, и пообещали начислить пенсию. Однако это также стало проблемой.

«Пенсионный фонд начислил пенсию на банковский счет, который уже не обслуживается. Банк вернул деньги 21 сентября. До сих пор никаких зачислений на новый счет от Пенсионного фонда не последовало», — пишет издание.

Судя по всему, в региональном Пенсионном фонде выясняют «а была ли бабушка».

Ранее Федерация независимых профсоюзов России потребовала изменить систему начисления пенсии.