Пенсионный возраст многодетным отцам предложили понизить в России

Принятый ранее закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для россиян на пять лет — ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет (для мужчин и женщин).
«В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — говорится в законопроекте.
Авторы инициативы отметили, что реализация законопроекта может потребовать ориентировочно более 5,21 млрд рублей, исходя из численности многодетных отцов в стране.
Напомним, ранее представители партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента предложение отпускать на пенсию родителей, на чьем попечении находятся четверо и более детей, на пять лет раньше.