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Жизнь

Пенсионный возраст многодетным отцам предложили понизить в России

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект который позволит многодетным отцам выходить на пенсию досрочно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0

Принятый ранее закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для россиян на пять лет — ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет (для мужчин и женщин).

«В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — говорится в законопроекте.

Авторы инициативы отметили, что реализация законопроекта может потребовать ориентировочно более 5,21 млрд рублей, исходя из численности многодетных отцов в стране.

Напомним, ранее представители партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента предложение отпускать на пенсию родителей, на чьем попечении находятся четверо и более детей, на пять лет раньше.

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