Пенсионный возраст многодетным отцам предложили понизить в России

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект который позволит многодетным отцам выходить на пенсию досрочно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты.

Принятый ранее закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для россиян на пять лет — ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет (для мужчин и женщин).

«В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — говорится в законопроекте.

Авторы инициативы отметили, что реализация законопроекта может потребовать ориентировочно более 5,21 млрд рублей, исходя из численности многодетных отцов в стране.

Напомним, ранее представители партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента предложение отпускать на пенсию родителей, на чьем попечении находятся четверо и более детей, на пять лет раньше.