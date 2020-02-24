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Жизнь

Стало известно, в каком случае россиянам могут понизить пенсию

Размер пенсии жителя России могут как повысить, так и понизить. О причинах, по которым возможны такие изменения, «Парламентской газете» рассказала зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

Пенсия может быть снижена, если станет известно об ошибках при ее назначении, а также из-за снятия надбавки на нетрудоспособного иждивенца в случае достижения им совершеннолетнего возраста.

Если пенсионер достиг 80 лет, то пенсия, наоборот, вырастет вдвое. Также пенсия должна быть увеличена при переезде пенсионера в регион с более высоким прожиточным минимумом, но возможно и уменьшение выплаты, если прожиточный минимум в субъекте меньше.

«Если его пенсия со всеми прочими выплатами всё же оказывается ниже, то этим гражданам устанавливается и выплачивается социальная доплата до прожиточного минимума, установленная в регионе», — подчеркнула сенатор.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют более чем на 6%.

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