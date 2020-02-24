Стало известно, в каком случае россиянам могут понизить пенсию

Пенсия может быть снижена, если станет известно об ошибках при ее назначении, а также из-за снятия надбавки на нетрудоспособного иждивенца в случае достижения им совершеннолетнего возраста.
Если пенсионер достиг 80 лет, то пенсия, наоборот, вырастет вдвое. Также пенсия должна быть увеличена при переезде пенсионера в регион с более высоким прожиточным минимумом, но возможно и уменьшение выплаты, если прожиточный минимум в субъекте меньше.
«Если его пенсия со всеми прочими выплатами всё же оказывается ниже, то этим гражданам устанавливается и выплачивается социальная доплата до прожиточного минимума, установленная в регионе», — подчеркнула сенатор.
Ранее сообщалось, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют более чем на 6%.