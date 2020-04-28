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Жизнь

Пентагон опубликовал видеозаписи с полетом НЛО

Министерство обороны США впервые опубликовало три видеозаписи, на которых якобы виден полет «неопознанных летающих объектов». Записи сделаны ВМФ США, пишет Взгляд.

НЛО в аэропорту
НЛО в аэропорту
Александра Аксенова

Одно из видео датировано ноябрем 2004 года, два других — январем 2015 года, пишет издание. Воздушные явления, зафиксированные на видеороликах, характеризуются как «неопознанные».

Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС, пишет РИА Новости.

«Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как «неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.

Записи сделаны с военных самолетов. На них запечатлены некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам.

Ранее altapress.ru писал, что РПЦ отказывается признавать существование внеземной жизни.

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