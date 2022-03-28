Перебои с мобильной связью могут начаться в России

Уже летом в России могут начаться перебои в работе сотовой связи, узнал « Коммерсант ».

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT полагает, что в текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи хватит на полгода.

Стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% в связи с уходом западных вендоров и падением рубля. Не исключено, что стоимость может возрасти еще на 80%.

«Единственным способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети», — предполагают в РСПП.

В Минцифры же заявили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи.

Бизнес получает целые пакеты мер поддержки, подчеркнули там, а работоспособность зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий.

Сбои могут проявляться ухудшением качества услуг, например, снижением скорости передачи данных или временным отказом в предоставлении связи, отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

А ранее эксперты спрогнозировали рост цен на мобильную связь в РФ на 10−20%.