Перечислены новые запреты для курильщиков в 2021 году

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал « Прайму », какие новые запреты и ограничения ожидают курильщиков в 2021 году.

С 1 января 2021 года курение запретят в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях — согласно постановлению правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Исключением станут только места, специально предназначенные для курения: такие зоны необходимо специально обозначить табличкой «Место для курения».

Постановление, как и ранее, запрещает курить на территориях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

«Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: „Курение и пользование открытым огнем запрещено“», — пояснил юрист нововведение.

Напомним, с 2013 года действует закон, запрещающий курение в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях.

Курить возле вокзалов, аэропортов, морских и речных портов можно на расстоянии 15 метров. Полный запрет распространили на госорганы, детские площадки, пляжи и помещения соцслужб.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «простом» способе отучить школьников курить.