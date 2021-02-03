Перед митингами в центр Красноярска привезли тонны снега, которые так и остались лежать

Красноярская журналистка Нина Фатеева рассказала в своем Facebook про сугробы в городе, которые власти насыпали в качестве снежных ограждений на акциях протеста.

Фатеева отметила, что сугробы, которые соорудили весьма оперативно, почему-то не убирают уже несколько дней.

«2 февраля. Самый проходимый пешеходный переход на Красной площади так и не почистили. Как переходить дорогу мамам с колясками, которые идут в детскую больницу на Ленина — ответа нет», — отметила она.

На кадрах видно, как «бабушки примеряются, смогут ли перелезть, хватаются за ветки, падают на колени, и скатываются почти под машины».

«Иначе как халатность это не назовешь. Вокруг куча газонов, но ссыпать снег на пешеходный переход?! За это надо штрафовать дорожные службы. Может, ГИБДД подключится?» — недоумевает журналистка.

В комментариях к записи шутят, что если ГИБДД и подключится, то исключительно для того, чтобы штрафовать пешеходов, перелезающих сугробы в том месте, где нет пешеходного перехода — он в нескольких метрах рядом.

Как уточняет «Проспект Мира», дорожные службы всю ночь перед протестами 31 января свозили снег в центр Красноярска, завалив им как минимум несколько площадей.



Примечательно, что на одном из снежных ограждений во время митинга написали «Навальный». Коммунальщики эту надпись завалили еще большей кучей снега, которая лежит до сих пор.

В департаменте городского хозяйства ночное рассыпание снега на площадях объяснили «необходимостью оперативно очистить дороги после снегопада».

Ранее фотография с акции протеста в Красноярске стала мировым мемом — на ней протестующие стоят в плотном окружении силовиков.