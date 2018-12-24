Перед Новым годом в Алтайский край придут 40-градусные морозы

В Алтайском крае в период с 25 по 28 декабря температура воздуха опустится до −30…−35 градусов, местами до -40, сообщает региональный ЦГМС.

В этот период отклонение среднесуточной температуры воздуха будет на 8…20 градусов ниже климатической нормы. Оптимальная температура для этого периода составляет −12…−15 градусов, поясняют синоптики.

Погода в Алтайском крае 25 декабря

температура воздуха ночью −28…−33 , в северных районах −35…−40 , днем −23…−28 , в северных районах до -33,

в северных районах −35…−40 днем −23…−28 в северных районах до -33, без осадков , в ночные часы и утром местами изморозь , туман , на дорогах гололедица,

в ночные часы и утром местами изморозь туман на дорогах гололедица, ветер северо-восточный , 2−7 м/с.

Погода в Алтайском крае 26 декабря

температура воздуха ночью −28…−33 , местами в северных и западных районах −35…−40 , днем −22…−27 , местами до -32,

местами в северных и западных районах −35…−40 днем −22…−27 местами до -32, без осадков , ночью и утром местами изморозь , туман , на дорогах гололедица,

ночью и утром местами изморозь туман на дорогах гололедица, ветер северо-восточный , 2−7 м/с

В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно. скрин с видео Алтайского телевидения

Погода в Алтайском крае 27 декабря

температура воздуха ночью −30…−35 , в восточных районах −35…−40 , днем −19…−24 , местами −25…−30,

в восточных районах −35…−40 днем −19…−24 местами −25…−30, без осадков , ночью и утром местами изморозь , туман , на дорогах гололедица,

ночью и утром местами изморозь туман на дорогах гололедица, ветер северо-восточный , 2−7 м/с.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает о рисках, связанных с низкими температурами. В частности, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев, запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Чтобы избежать обморожения, не стоит гулять на улице при температуре ниже — 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом, одежда и обувь должны быть свободными, металлические украшения нужно снять.

МЧС рекомендует отменить дальние поездки и прогулки в период сильного холода.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года ожидаются аномальные морозы.