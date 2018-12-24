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Перед Новым годом в Алтайский край придут 40-градусные морозы

В Алтайском крае в период с 25 по 28 декабря температура воздуха опустится до −30…−35 градусов, местами до -40, сообщает региональный ЦГМС.

Черный песец в барнаульском зоопарке зимой.
Черный песец в барнаульском зоопарке зимой.
altapress.ru

В этот период отклонение среднесуточной температуры воздуха будет на 8…20 градусов ниже климатической нормы. Оптимальная температура для этого периода составляет −12…−15 градусов, поясняют синоптики.

Погода в Алтайском крае 25 декабря

  • температура воздуха ночью −28…−33, в северных районах −35…−40, днем −23…−28, в северных районах до -33,
  • без осадков, в ночные часы и утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

Погода в Алтайском крае 26 декабря

  • температура воздуха ночью −28…−33, местами в северных и западных районах −35…−40, днем −22…−27, местами до -32,
  • без осадков, ночью и утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-восточный, 2−7 м/с
В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно.
В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно.
скрин с видео Алтайского телевидения

Погода в Алтайском крае 27 декабря

  • температура воздуха ночью −30…−35, в восточных районах −35…−40, днем −19…−24, местами −25…−30,
  • без осадков, ночью и утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает о рисках, связанных с низкими температурами. В частности, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев, запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Чтобы избежать обморожения, не стоит гулять на улице при температуре ниже — 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом, одежда и обувь должны быть свободными, металлические украшения нужно снять.

МЧС рекомендует отменить дальние поездки и прогулки в период сильного холода.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года ожидаются аномальные морозы.

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