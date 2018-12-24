Перед Новым годом в Алтайский край придут 40-градусные морозы

В этот период отклонение среднесуточной температуры воздуха будет на 8…20 градусов ниже климатической нормы. Оптимальная температура для этого периода составляет −12…−15 градусов, поясняют синоптики.
Погода в Алтайском крае 25 декабря
- температура воздуха ночью −28…−33, в северных районах −35…−40, днем −23…−28, в северных районах до -33,
- без осадков, в ночные часы и утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер северо-восточный, 2−7 м/с.
Погода в Алтайском крае 26 декабря
- температура воздуха ночью −28…−33, местами в северных и западных районах −35…−40, днем −22…−27, местами до -32,
- без осадков, ночью и утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер северо-восточный, 2−7 м/с
Погода в Алтайском крае 27 декабря
- температура воздуха ночью −30…−35, в восточных районах −35…−40, днем −19…−24, местами −25…−30,
- без осадков, ночью и утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер северо-восточный, 2−7 м/с.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает о рисках, связанных с низкими температурами. В частности, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев, запрещено использовать самодельное электрооборудование.
Чтобы избежать обморожения, не стоит гулять на улице при температуре ниже — 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом, одежда и обувь должны быть свободными, металлические украшения нужно снять.
МЧС рекомендует отменить дальние поездки и прогулки в период сильного холода.
Ранее сообщалось, что в январе 2019 года ожидаются аномальные морозы.