Перед зимней спячкой на Аляске прошел конкурс на самого толстого медведя

«Она толстая. Она потрясающая. Она — Холли. И вы проголосовали за нее в качестве чемпиона Недели толстого медведя 2019 года. Поздравляем Холли, здоровый вес которой поможет ей впасть в спячку до весны», — объявил Национальный парк и заповедник Катмай на своей официальной странице в соцсети.
Свои голоса за нее отдали 17,5 тыс. человек, тогда как за ее ближайшего конкурента Лефти проголосовало всего 3,6 тысяч.
Сфотографировать Холли «во всей красе» было очень трудно — она практически все время проводит в воде, где ловит рыбу, пишет mail.ru.
Ловись, рыбка
Ранее в соцсетях стал вирусным снимок, сделанный 21-летним Робертом Хоторном в национальном парке Катмай на Аляске.
Место популярно не только у туристов, но и у рыбаков — в реках и озерах на территории заповедника водится множество рыбы, в том числе аляскинская радужная форель.
Именно ее и пытались поймать рыбаки. Мужчины так увлеклись рыбалкой, что не заметили, как к ним приблизился огромный медведь.
Хищник сидел в кустах в паре метров от них и с интересом наблюдал за процессом.
Terrifying moment massive grizzly bear creeps up behind two men fishing. who are oblivious to danger lurking just yards away ???? https://t.co/G8stApsVEi— The Sun (@TheSun) 2 октября 2019 г.
Хоторн сфотографировал зверя и предупредил мужчин об опасности.
Мужчины очень испугались и замерли. Но медведя больше интересовал их улов, чем они сами. Не найдя рыбы, хищник просто ушел. О самочувствии рыбаков ничего не сообщается.
Возможно, «медведь-рыбак» и был королевой среди самых толстых косолапых — место то же самое: национальный парк Катмай.