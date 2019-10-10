Перед зимней спячкой на Аляске прошел конкурс на самого толстого медведя

Медведица по прозвищу Холли победила в конкурсе самых толстых медведей Аляски. Такое «состязание» проводится уже пятый раз.

«Она толстая. Она потрясающая. Она — Холли. И вы проголосовали за нее в качестве чемпиона Недели толстого медведя 2019 года. Поздравляем Холли, здоровый вес которой поможет ей впасть в спячку до весны», — объявил Национальный парк и заповедник Катмай на своей официальной странице в соцсети.

Свои голоса за нее отдали 17,5 тыс. человек, тогда как за ее ближайшего конкурента Лефти проголосовало всего 3,6 тысяч.

Сфотографировать Холли «во всей красе» было очень трудно — она практически все время проводит в воде, где ловит рыбу, пишет mail.ru.

Ловись , рыбка

Ранее в соцсетях стал вирусным снимок, сделанный 21-летним Робертом Хоторном в национальном парке Катмай на Аляске.

Место популярно не только у туристов, но и у рыбаков — в реках и озерах на территории заповедника водится множество рыбы, в том числе аляскинская радужная форель.

Именно ее и пытались поймать рыбаки. Мужчины так увлеклись рыбалкой, что не заметили, как к ним приблизился огромный медведь.

Хищник сидел в кустах в паре метров от них и с интересом наблюдал за процессом.

Terrifying moment massive grizzly bear creeps up behind two men fishing. who are oblivious to danger lurking just yards away ???? https://t.co/G8stApsVEi — The Sun (@TheSun) 2 октября 2019 г.

Хоторн сфотографировал зверя и предупредил мужчин об опасности.

Мужчины очень испугались и замерли. Но медведя больше интересовал их улов, чем они сами. Не найдя рыбы, хищник просто ушел. О самочувствии рыбаков ничего не сообщается.

Возможно, «медведь-рыбак» и был королевой среди самых толстых косолапых — место то же самое: национальный парк Катмай.