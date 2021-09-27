Переехать в новые города Сибири готова половина россиян: если дадут хорошую зарплату и подъемные

41% опрошенных россиян готовы переехать в новые города Сибири, если им гарантируют работу и большую зарплату, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия может до 2030 года создать в Сибири новые города и сотни тысяч рабочих мест.

«Безусловную готовность» переселиться в новый город выразили 7% респондентов в среднем по России и 16% жителей Сибири.

«41% готовы переехать при определенных условиях, а 51% не хотят жить в этих городах. При этом нежелание выразили 51% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а в Сибири так ответили 32%", — рассказали аналитики.

29% готовы переселиться, если им гарантируют работу и зарплату в два-три раза выше, чем сейчас. 12% опрошенных привлечет единоразовая выплата более 1 млн рублей.

11% заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой городской инфраструктуры.

Город будущего. ulibky.ru.

Не готовы жить в новых сибирских городах из-за слишком холодной погоды (44%), далекого географического положения (31%), нежелания менять место жительства (28%).

Каждый пятый (20%) не верит, что в будущем городе можно будет заработать больше денег, чем получают сейчас.

«В целом положительно относятся к идее постройки новых городов 40% опрошенных, поскольку это поможет стране решать демографическую проблему. Каждый четвертый (27%) отнесся к такому проекту негативно, считая, что это будет напрасной тратой больших сумм денег», — выяснили социологи.