Переход к «зеленой» экономике в Алтайском крае обсудили на совещании «Единой России»

О способах снижения вредного воздействия на окружающую среду говорили руководители краевых ведомств, депутаты, промышленники, энергетики и ученые. Совещание на эту тему состоялось в АлтГТУ им. Ивана Ползунова в рамках реализации нового партийного проекта «Зеленая экономика». Совещание провел координатор партпроекта в Алтайском крае, депутат фракции «Единая Россия» в краевом Заксобрании и директор по развитию бийской компании «Специалист» Григорий Бахтин.

Открывая совещание, он отметил, что все управленческие и регуляторные решения по модернизации промышленности, внедрению перспективных технологий должны приниматься, исходя из необходимости решения другой ключевой задачи — достижения экологического благополучия и существенного сокращения негативного воздействия на окружающую среду. Промышленники и энергетики рассказали, каких результатов им удалось добиться в этом.

Совещание. Фото: «Единая Россия» Совещание. Фото: «Единая Россия»

Директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» Игорь Лузанов напомнил, что компания обслуживает три ТЭЦ и 72 малые котельные в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Благодаря постепенному отказу от малых котельных и частичному переходу на газ энергетики постоянно снижают объем вредных выбросов после сжигания топлива. Недавно в Барнауле «СГК» вывела из эксплуатации угольную котельную на ул. Никитина, 22 и перевела на природный газ угольную котельную на ул. Анатолия, 193. В этом году компания планирует перевести с угля на природный газ котельные на ул. Пушкина, 55 и ул. Санаторная, 9. Эти и многие другие мероприятия позволят снизить нагрузку на атмосферный воздух в Барнауле на 75%. Аналогичную модернизацию и замещение котельных компания проводит в Бийске и Рубцовске. Она готова отдавать дорожникам и строителям золошлаки — это позволило бы не складировать их как отходы, а вовлекать в дальнейшее развитие инфраструктуры края.

«Ежегодно на Бийской ТЭЦ образуется до 230 тысяч тонн золошлаковых отходов, на двух ТЭЦ Барнаула — до 270 тысяч тонн. Максимально возможное годовое количество получаемых золошлаковых материалов составляет до 500 тысяч тонн. Мы заинтересованы в использовании этих материалов в дорожной и других отраслях Алтайского края, неоднократно обращались с таким предложением к краевым и муниципальным властям. Надо сказать, что у „СГК“ есть опыт применения золошлака в ходе капитального ремонта федеральной автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“. Сейчас с применением золошлаковых материалов реконструируется дорога Красноярск-Элита», — рассказал Игорь Лузанов.

Совещание. Фото: «Единая Россия»

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка сообщил, что власти региона изучали опыт применения таких отходов в дорожной и строительной сферах, в агрономии и при производстве ферросплавов. Самыми перспективными министр назвал два первых направления. Более того, при участии красноярских и алтайских ученых с применением золошлаков были созданы экспериментальные образцы кирпичей, которые можно применять в строительстве. Это подтвердилось в результате испытаний. С применением золошлаков был отремонтирован и экспериментальный участок дороги.

«Но сложность в том, что этих материалов нет в базах территориальных и федеральных единичных расценок (ТЕР и ФЕР), которые используются при подготовке сметной документации. И еще один момент. Пока традиционные технологии дешевле, применяться будут именно они. Поэтому надо создавать условия для того, чтобы использовать золошлаковые материалы было выгоднее», — отметил министр.

Совещание. Фото: «Единая Россия»

Об успешной переработке отходов рассказал главный инженер компании «Нортек» Игорь Канаков. Барнаульское предприятие, производящее шины, почти 10 лет не эксплуатирует полигон с отходами, потому что полностью перерабатывает их и реализует резиновую крошку. К тому же «Нортек» принимает на переработку огромное количество шин, которые сдают различные предприятия и население.

Тем не менее, руководитель независимой аналитической лаборатории Даниил Ярцев считает, что в Алтайском крае не организована должным образом работа с отходами 1 — 3 классов опасности. Многие хозяйствующие субъекты вынуждены увозить отходы на утилизацию в другие регионы, например, в Томскую область. При этом он отметил, что в Алтайском крае не превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе, чего не скажешь о других регионах Сибири.

Участники совещания обратили внимание, что контролирующие и надзорные органы в основном следят за соблюдением природоохранного законодательства крупными предприятиями. Остальные зачастую остаются без внимания.

Совещание. Фото: «Единая Россия»

«У нас давно назрела необходимость в так называемой экологической полиции — структуре, которая будет уделять внимание и крупным, и мелким предприятиям. Мы изучаем опыт других стран и видим, что это работает. Конечно, решение о создании такой структуры должно приниматься на федеральном уровне», — сказал председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, единоросс Игорь Панарин.

Государство должно не только наказывать, но и мотивировать предприятия переходить к «зеленой» экономике. Пока же в этом направлении делается мало, считают участники совещания. В завершении они договорились совместно работать над климатическим паспортом Алтайского края, который должен появиться к ноябрю. Подробнее об этом рассказал профессор АлтГТУ Михаил Шишин. В паспорте будет содержаться полный анализ климатической ситуации в регионе, сценарный план ее развития и план действий территории по снижению вредного воздействия на окружающую среду.