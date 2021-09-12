«Переходный тротуар»: в Барнауле знак «зебры» поставили посередине дорожки

Знак пешеходного перехода появился по улице Геодезической, перед улицей Антона Петрова.

«Почему так делают? По-человечески нельзя? Просьба перенести знак с середины тротуара», — недоумевает местный житель.

В комментариях отметили, что это знак с функцией будильника: если кто-то сонный идет по тротуару, то ударится о столб и проснется, или в яму упадет.

«А куда вы дальше идти собрались? На дорогу нельзя, на газон тоже. Выход один — идти по знаку через дорогу. Он специально так стоит, чтобы никто туда не ходил», — предположили в паблике.

Есть и третий вариант: все будет нормально, когда закончат работы на участке — и яму засыпят, и асфальт положат, и знак перенесут.

Ранее в Красноярском крае депутата удивили три столба посередине тротуара, раскрошенного местной коровой.