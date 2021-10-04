Перекресток семи дорог. Как парк «Изумрудный» в Барнауле изменился за одно лето

Работы ведутся параллельно на нескольких площадках. Сейчас рабочие укладывают плитку на дорожку, ведущую от пруда к зданию планетария, а также у главного входа.
Гуляя по парку, можно увидеть много земли и ям. Так, у пруда, которым займутся в следующем году, вскрыт асфальт, также в «Изумрудном» продолжают прокладывать систему электроснабжения и освещения.
Площадка за планетарием, где раньше располагался бассейн, расчищена — там появится поляна для отдыха.
За лето парк значительно изменился — теперь его прорезают множество насыпных дорожек, появился разукрашенный амфитеатр, арт-объект в виде лося.
Напомним, что работы в парке «Изумрудный» должны были завершить к 1 ноября. Но из-за коронавируса сроки пришлось сместить.