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Жизнь

Перекресток семи дорог. Как парк «Изумрудный» в Барнауле изменился за одно лето

В парке «Изумрудном» в Барнауле, несмотря на дождливую погоду, продолжаются работы по благоустройству.

Парк "Изумрудный", октябрь 2021 год
Парк "Изумрудный", октябрь 2021 год
altapress.ru

Работы ведутся параллельно на нескольких площадках. Сейчас рабочие укладывают плитку на дорожку, ведущую от пруда к зданию планетария, а также у главного входа.

Гуляя по парку, можно увидеть много земли и ям. Так, у пруда, которым займутся в следующем году, вскрыт асфальт, также в «Изумрудном» продолжают прокладывать систему электроснабжения и освещения.

Площадка за планетарием, где раньше располагался бассейн, расчищена — там появится поляна для отдыха.

За лето парк значительно изменился — теперь его прорезают множество насыпных дорожек, появился разукрашенный амфитеатр, арт-объект в виде лося.

Парк &quot;Изумрудный&quot;, октябрь 2021 год
Парк «Изумрудный», октябрь 2021 год
altapress.ru

Напомним, что работы в парке «Изумрудный» должны были завершить к 1 ноября. Но из-за коронавируса сроки пришлось сместить.

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