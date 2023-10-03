Перекроют участок улицы Взлетной в Барнауле. Как изменится движение автобусов

Перекроют участок ул. Взлетной, 24, он находится на пересечении с ул. Попова. Ограничат проезд с 21:00 6 октября, в пятницу. А снова ездить по нему можно будет уже с 6:00 9 октября, в понедельник, сообщила пресс-служба мэрии.