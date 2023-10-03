3 октября
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Жизнь

Перекроют участок улицы Взлетной в Барнауле. Как изменится движение автобусов

Перекроют участок ул. Взлетной, 24, он находится на пересечении с ул. Попова. Ограничат проезд с 21:00 6 октября, в пятницу. А снова ездить по нему можно будет уже с 6:00 9 октября, в понедельник, сообщила пресс-служба мэрии.

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп".
altapress.ru

Работа автобусных маршрутов №10, 47 и 76:

  • Маршрут №10 будет ездить так: улица Попова – улица Балтийская – улица Сиреневая – малая проезжая часть Павловского тракта – улица Сергея Ускова – улица Взлетная – улица Сиреневая – улица Балтийская – улица Попова и далее по маршруту.

  • Маршрут №47 в прямом направлении будет двигать по схеме: улица Балтийская – улица Сиреневая – улица Взлетная – далее по маршруту; а в обратном направлении по улице Взлетной – улице Сиреневой – улице Балтийской и потом по привычному маршруту.

  • Маршрут №76 в прямом направлении поедет по улице Попова – улице Балтийской – улице Сиреневой – улице Взлетной и далее по маршруту; а в обратном направлении схема будет такой: улица Взлетная – улица Сиреневая – улица Балтийская – улица Попова и потом по маршруту.

Ул. Взлетная, 24.
Ул. Взлетная, 24.
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