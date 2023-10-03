Перекроют участок улицы Взлетной в Барнауле. Как изменится движение автобусов

Работа автобусных маршрутов №10, 47 и 76:
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Маршрут №10 будет ездить так: улица Попова – улица Балтийская – улица Сиреневая – малая проезжая часть Павловского тракта – улица Сергея Ускова – улица Взлетная – улица Сиреневая – улица Балтийская – улица Попова и далее по маршруту.
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Маршрут №47 в прямом направлении будет двигать по схеме: улица Балтийская – улица Сиреневая – улица Взлетная – далее по маршруту; а в обратном направлении по улице Взлетной – улице Сиреневой – улице Балтийской и потом по привычному маршруту.
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Маршрут №76 в прямом направлении поедет по улице Попова – улице Балтийской – улице Сиреневой – улице Взлетной и далее по маршруту; а в обратном направлении схема будет такой: улица Взлетная – улица Сиреневая – улица Балтийская – улица Попова и потом по маршруту.