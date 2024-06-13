Перелеты в четыре экзотические страны станут доступны россиянам   

Совсем скоро россиянам станут доступны перелеты Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию. Это должно произойти до конца года.

До конца 2024 года планируются изменения в авиа сфере. Будет запущено авиасообщение с Танзанией, Кувейтом, Индонезией и Саудовской Аравией. Об этом сообщил замглавы Минтранса Владимир Потешкин.



Он добавил, что в РФ уже доступно 25 зарубежных направлений, лишь за пять месяцев были запущены рейсы во Вьетнам, Бахрейн, Иорданию, Тунис и Катар.





«В перспективе рассчитываем в текущем году также открыть Саудовскую Аравию, Индонезию, Кувейт, Танзанию», – «Интерфакс» цитирует Потешкина.





Ранее в Минэкономразвитии сообщили, что россияне смогут без виз совершить полет в Малайзию, Оман, Мьянму, Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию.

Елизавета Лемешкина

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