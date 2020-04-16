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Жизнь

Перенесут ли празднование Дня Победы. Комментарий губернатора Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе онлайн-конференции, которая прошла 16 апреля, высказался о возможности переноса празднования Дня Победы.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года.
Михаил Хаустов

По словам главы региона, власти края в данном вопросе будут действовать, исходя из федеральных решений.

«Если решения о переносе парадов и празднования 75-летия со Дня Победы будут приняты, то мы пойдем в том же русле», — сказал губернатор.

Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса сегодня активно обсуждают возможность переноса празднования на 24 июня — день, когда на Красной площади в Москве в 1945 году состоялся парад Победы.

Также обсуждаются и варианты переноса праздника на осень — ко времени годовщины окончания Второй мировой войны.

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