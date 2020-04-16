Перенесут ли празднование Дня Победы. Комментарий губернатора Виктора Томенко

По словам главы региона, власти края в данном вопросе будут действовать, исходя из федеральных решений.
«Если решения о переносе парадов и празднования 75-летия со Дня Победы будут приняты, то мы пойдем в том же русле», — сказал губернатор.
Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса сегодня активно обсуждают возможность переноса празднования на 24 июня — день, когда на Красной площади в Москве в 1945 году состоялся парад Победы.
Также обсуждаются и варианты переноса праздника на осень — ко времени годовщины окончания Второй мировой войны.