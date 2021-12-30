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Жизнь

Переписчице Алтайкрайстата, чей дом сгорел во время переписи населения, собрали 700 тыс. рублей

В Алтайском крае собрали деньги на восстановление жилья местной жительницы, осенью оставшейся с детьми без крыши над головой, сообщают «Вести Алтай».

Юлия Параева, которой Алтайкрайстат помог собрать деньги на жилье после пожара.
Юлия Параева, которой Алтайкрайстат помог собрать деньги на жилье после пожара.
vesti22.tv со ссылкой на пресс-службу Алтайкрайстата.

Молодая мать Юлия Параева одна воспитывает двоих детей, осенью работала переписчицей в Алтайкрайстате.

«В период проведения Всероссийской переписи населения у женщины сгорел дом и все надворные постройки. Несмотря на потрясение, Юлия продолжила проводить опрос населения. Ей был важен дополнительный заработок, она справилась с заданием и выполнила работу вовремя», — отмечает издание.

Сотрудники Алтайкрайстата организовали сбор средств. Деньги сдавали буквально все — от руководителей управления, до рядовых сотрудников.

О случившемся узнали специалисты статистических управлений всех российских регионов. В итоге собрали более 700 тыс. рублей.

Деньги перечислили Юлии к Новому году. Теперь у семьи 31 декабря будет праздничное настроение, а впереди — работы по восстановлению жилья.

Напомним, 15 октября в Алтайском крае стартовала перепись населения, продлилось мероприятие до 14 ноября.

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