Переписчице Алтайкрайстата, чей дом сгорел во время переписи населения, собрали 700 тыс. рублей

В Алтайском крае собрали деньги на восстановление жилья местной жительницы, осенью оставшейся с детьми без крыши над головой, сообщают « Вести Алтай ».

vesti22.tv со ссылкой на пресс-службу Алтайкрайстата.

Юлия Параева, которой Алтайкрайстат помог собрать деньги на жилье после пожара.

Молодая мать Юлия Параева одна воспитывает двоих детей, осенью работала переписчицей в Алтайкрайстате.

«В период проведения Всероссийской переписи населения у женщины сгорел дом и все надворные постройки. Несмотря на потрясение, Юлия продолжила проводить опрос населения. Ей был важен дополнительный заработок, она справилась с заданием и выполнила работу вовремя», — отмечает издание.

Сотрудники Алтайкрайстата организовали сбор средств. Деньги сдавали буквально все — от руководителей управления, до рядовых сотрудников.

О случившемся узнали специалисты статистических управлений всех российских регионов. В итоге собрали более 700 тыс. рублей.

Деньги перечислили Юлии к Новому году. Теперь у семьи 31 декабря будет праздничное настроение, а впереди — работы по восстановлению жилья.

Напомним, 15 октября в Алтайском крае стартовала перепись населения, продлилось мероприятие до 14 ноября.