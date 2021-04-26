Столовая, бесплатно кормящая пенсионеров и мам-одиночек, попросила оплатить долг за ЖКХ

В Instagram организации сообщили, что задолженность достигла 23 тысяч рублей.

В фонде напомнили, что ранее уже обращались за помощью к простым людям — собрали половину от долга, который продолжил накапливаться.

На пожертвования бесплатно кормят нуждающихся — пенсионеров, матерей-одиночек, бездомных и не только.

«Представьте, что вы имели все, знали и видели много, в вашем окружении были близкие люди. А потом бац и вы один — ни близких, ни здоровья, ни опоры <…> Ситуации в жизни бывают разные. Кто мы, чтобы судить? И часто бывает очень больно падать, а еще больней, если даже не дали подняться, не объяснили как — не помогли! Наша столовая помогает всем нуждающимся. Без разбора. Без выяснения достоин или нет! Если человеку тяжело — ему нужно помочь», — обратились к тем, у кого сегодня нет проблем.