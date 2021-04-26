26 апреля 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Столовая, бесплатно кормящая пенсионеров и мам-одиночек, попросила оплатить долг за ЖКХ

В Красноярске столовая благотворительной организации «Милосердие», которая бесплатно кормит нуждающихся, снова попросила помочь с оплатой долга, пишет «Проспект Мира».

Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Столовые барнаульских налоговых инспекций.
Анна Зайкова.

В Instagram организации сообщили, что задолженность достигла 23 тысяч рублей.

«За отопление, коммунальные, жилищные услуги, капремонт — это только за март», — перечислили ключевые долги.

В фонде напомнили, что ранее уже обращались за помощью к простым людям — собрали половину от долга, который продолжил накапливаться.

На пожертвования бесплатно кормят нуждающихся — пенсионеров, матерей-одиночек, бездомных и не только.

«Представьте, что вы имели все, знали и видели много, в вашем окружении были близкие люди. А потом бац и вы один — ни близких, ни здоровья, ни опоры <…> Ситуации в жизни бывают разные. Кто мы, чтобы судить? И часто бывает очень больно падать, а еще больней, если даже не дали подняться, не объяснили как — не помогли! Наша столовая помогает всем нуждающимся. Без разбора. Без выяснения достоин или нет! Если человеку тяжело — ему нужно помочь», — обратились к тем, у кого сегодня нет проблем.

В организации подчеркнули, что столовая под угрозой закрытия из-за, казалось бы, «бытовых препятствий», которые порой сложно перепрыгнуть.

Ранее сообщали о намерении Госдумы ввести штрафы для граждан и организаций, которые собирают деньги на благотворительность с нарушением закона.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость