«Перестаньте бояться выглядеть глупо». Астрологический прогноз на 19−25 апреля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля. Кому окружать себя комфортом, кому новой командой, а кому работой, мы узнавали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с двадцатилетним стажем.

У всех знаков на этой неделе идеи будут расти как грибы. Также им необходимо по-новому посмотреть на многие стороны своей жизни: то, что казалось невероятно сложным, теперь станет простым, как дважды два.

Овен

У Овнов появятся силы преодолеть все преграды в одиночку. Вашего энтузиазма хватит на десятерых. Не отказывайте себе ни в чем, и все обязательно получится. Постарайтесь только быть бережными с теми, кто не успевает за вашим ритмом.

Телец

Для того чтобы эта неделя прошла продуктивно, Тельцам нужно окружить себя комфортом. Постарайтесь убрать из своей жизни лишнее, все, что вам мешает. Делайте только то, что хочется и интересно, иначе работа не принесет результата.

Близнецы

Близнецам нужно посетить своих родителей и помочь им, если они в этом нуждаются. Подвигов не требуется: порой достаточно просто выслушать человека, чтобы ему стало легче. Если у вас совсем нет времени на встречи, хотя бы поговорите по телефону, и вы увидите, как вокруг вас все изменится.

Крик. СС0.

Рак

Ракам лучше не сдерживать свою фантазию и перестать бояться выглядеть глупыми. Если вы будете себя критиковать и унижать, то хорошие и уникальные идеи так и не реализуются.

Лев

Львов на этой неделе ожидает неожиданный финансовый сюрприз. Это может быть либо повышение зарплаты, либо найденный кошелек, либо выигрыш в лотерею. Будьте открытыми миру и почаще смотрите под ноги.

Дева

Девам стоит присмотреться к своей работе, возможно, они увидят возможность для своего роста как специалиста. Не исключено, что вам придется сменить место работы, но это, скорее всего, будет только на пользу.

Весы

Весы на этой неделе могут настолько запутаться, что без помощи психолога разобраться в своих конфликтах и противоречиях, может, и не получится. Постарайтесь не замыкаться, поделитесь своими переживаниями хотя бы с друзьями.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Скорпион

Для Скорпионов наступает период озарения и обострения интуиции. Следите за приметами, чувствуйте, что говорит ваше сердце, и неделя пройдет как по маслу.

Стрелец

У Стрельцов наступает время реорганизации команды, которой они руководят. Посмотрите на людей, которые нарушают микроклимат в коллективе, и постарайтесь найти к ним подход или избавиться от них. То же касается и личной жизни.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на свое здоровье. Как известно, лучшее лечение — это профилактика. Отнеситесь к своему здоровью так же серьезно, как вы относитесь к работе.

Водолей

Водолеев может захлестнуть весенняя волна романтики и влюбленности, да так, что они потеряют голову. Будьте более трезвыми и здравомыслящими, чем обычно, чтобы потом не пришлось жалеть о легкомысленном поступке.

Удаленная работа. Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

Рыб

У Рыб хороший период для начала обучения. Возьмите курс, который вы отложили в долгий ящик, и вы увидите, как много интересного и полезного все это время упускали. Главное не лениться.