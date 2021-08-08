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Жизнь

Перевозчики увеличили стоимость проезда пригородной маршрутки до Новоалтайска

Проезд в маршрутке № 205 от Барнаула до Новоалтайска увеличился с 40 до 43 рублей.

Маршрутки в Барнауле.
Маршрутки в Барнауле.
barnaul.org

При этом цена проезда по городу — Барнаулу или Новоалтайску — осталась прежней, в размере 25 рублей, пишет «Амител».

Причина повышения цен пока выясняется.

Напомним, что в 2020 году Координационный совет по ценообразованию барнаульской мэрии одобрил повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте и до 28 рублей в маршрутках.

Однако в 2021 году пока все цены за проезд остались прежними. Сохранится ли такая тенденция до конца года — неизвестно.

Но отмечается, что повышение цен заморожено в связи со сложным коронавирусным годом, во время которого у многих горожан возникли финансовые трудности.

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