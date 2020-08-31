Пернатый бум. Почему в небе над Барнаулом парит все больше коршунов

Птицы с мрачной окраской кружат над домами в разных частях Барнаула поодиночке и в компании своих собратьев. Чаще всего их наблюдают в Индустриальном районе, в небе над Сулимой. Жители нередко видят птиц над высотками на Шумакова, больше известными под названием «Кресты». Предположительно, где-то здесь и могут гнездиться коршуны.
Фотоблогер и орнитолог Алексей Эбель рассказал, что хищных птиц в городской черте действительно стало больше. И если раньше они преимущественно строили гнезда за городом, то за последние лет пять стали все чаще перебираться в Барнаул.
Одна из причин переселения пернатых — мусорные баки и свалки, выступающие прекрасным источником пищи. В городе коршуны играют роль природных санитаров. Кроме того, коршуны любят устраиваться поудобнее в парках и скверах. Здесь им довольно комфортно и спокойно живется.
Но в ближайшее время ситуация может в корне измениться. В городе продолжают устанавливать современные закрытые баки, в том числе с возможностью раздельного сбора отходов, становится меньше стихийных свалок.
«В городских пунктах сбора мусора постепенно наводится порядок. Возможно, скоро коршунам станет нечем питаться, и их станет значительно меньше, — поясняет специалист. — Это естественная тенденция. Преобразования в городской среде, неминуемо приводят к изменениям в животном мире».
В качестве еще одного примера влияния человеческого фактора на популяцию птиц Алексей Эбель привел грачей. Когда в Барнауле на открытых площадках начали централизовано скашивать газоны, тут же появилось большое количество этих пернатых с темным окрасом оперения.
Грачам стало гораздо удобнее искать себе пропитание — червей и личинок насекомых — в скошенной траве. Поэтому они наводнили город.
Что касается коршунов, то орнитолог назвал еще одну причину, почему птиц визуально становится все больше. Во второй половине лета начинается массовый пролет подросших птенцов хищников. И сейчас они вместе с родителями и старшими товарищами собираются в стаи и кружат над городом, оттачивая мастерство полета.
Кстати, Барнаул — далеко не единственный город, в котором поселяются коршуны. Еще в июле на сайте газеты «Бийский рабочий» рассказали, что в городе птицы кружат стаями по 15−20 особей.
А совсем недавно жители Заринска закидывали целую стаю коршунов колбасой. Судя по кадрам короткого видео, в районе высотки собралось больше 10 особей этих птиц.