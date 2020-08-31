Пернатый бум. Почему в небе над Барнаулом парит все больше коршунов

Жители Барнаула стали замечать, что за последнее время в небе над городом стало больше коршунов. Узнать птиц легко. У них одноцветное темное оперение и отличительный признак — хвост с «вилкой». Действительно ли «городская» популяция пернатых хищников увеличилась? С этими вопросами altapress.ru обратился к известному барнаульскому фотографу, одному из создателей Сибирского бердвотчинг-сообщества Алексею Эбелю.

Птицы с мрачной окраской кружат над домами в разных частях Барнаула поодиночке и в компании своих собратьев. Чаще всего их наблюдают в Индустриальном районе, в небе над Сулимой. Жители нередко видят птиц над высотками на Шумакова, больше известными под названием «Кресты». Предположительно, где-то здесь и могут гнездиться коршуны.

Алексей Эбель , барнаульский биолог , орнитолог. vk.com/altay_birder

Фотоблогер и орнитолог Алексей Эбель рассказал, что хищных птиц в городской черте действительно стало больше. И если раньше они преимущественно строили гнезда за городом, то за последние лет пять стали все чаще перебираться в Барнаул.

Одна из причин переселения пернатых — мусорные баки и свалки, выступающие прекрасным источником пищи. В городе коршуны играют роль природных санитаров. Кроме того, коршуны любят устраиваться поудобнее в парках и скверах. Здесь им довольно комфортно и спокойно живется.

Куда-то исчезли такие мусорные баки. Михаил Хаустов

Но в ближайшее время ситуация может в корне измениться. В городе продолжают устанавливать современные закрытые баки, в том числе с возможностью раздельного сбора отходов, становится меньше стихийных свалок.

«В городских пунктах сбора мусора постепенно наводится порядок. Возможно, скоро коршунам станет нечем питаться, и их станет значительно меньше, — поясняет специалист. — Это естественная тенденция. Преобразования в городской среде, неминуемо приводят к изменениям в животном мире».

Коршунов кормили колбасой в Заринске. кадр из видео.

В качестве еще одного примера влияния человеческого фактора на популяцию птиц Алексей Эбель привел грачей. Когда в Барнауле на открытых площадках начали централизовано скашивать газоны, тут же появилось большое количество этих пернатых с темным окрасом оперения.

Грачам стало гораздо удобнее искать себе пропитание — червей и личинок насекомых — в скошенной траве. Поэтому они наводнили город.

Грач — широко распространенная в Евразии птица рода воронов. pixabay.com.

Что касается коршунов, то орнитолог назвал еще одну причину, почему птиц визуально становится все больше. Во второй половине лета начинается массовый пролет подросших птенцов хищников. И сейчас они вместе с родителями и старшими товарищами собираются в стаи и кружат над городом, оттачивая мастерство полета.

Кстати, Барнаул — далеко не единственный город, в котором поселяются коршуны. Еще в июле на сайте газеты «Бийский рабочий» рассказали, что в городе птицы кружат стаями по 15−20 особей.

Коршуны в Барнауле. Владимир Маер в sibirds.ru

А совсем недавно жители Заринска закидывали целую стаю коршунов колбасой. Судя по кадрам короткого видео, в районе высотки собралось больше 10 особей этих птиц.