«Персиковое» лето пообещали россиянам

Лето в России будет теплым и комфортным, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето будет достаточно хорошим. Я бы назвал его персиковым», — отметил он.

Речь идет о цвете температурной карты.

Средняя температура в летние месяцы будет чуть выше климатической нормы на один-два градуса, пишет «Росбалт». При этом в центральной части России, добавил Тишковец, ожидается идеальная погода.

Жарким и засушливым будет июль. В июне и августе ожидается нормальное количество осадков, добавил синоптик.

А настоящая весна в Алтайском крае в текущем году придет по расписанию — согласно предварительным данным синоптиков, это произойдет в первой декаде апреля.