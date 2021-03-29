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Жизнь

Стало известно, когда в Алтайский край придет настоящая весна

Настоящая весна в Алтайском крае в текущем году придет, что называется, по расписанию — согласно предварительным данным синоптиков, это произойдет в первой декаде апреля.

Первые весенние цветы в снегу.
Первые весенние цветы в снегу.
Светлана Казина, vk.com/svetlana_kazina

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в нашем регионе метеорологическая весна наступает после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных значений к положительным.

«На самом деле такой переход через 0 градусов в Алтайском крае уже был в марте, но он был неустойчивым и затем среднесуточная температура поменялась. В этом году, метеорологическая весна в крае наступит, как обычно — в первой декаде апреля», — сказала собеседница.

Факт

Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — это 6 апреля.

Напомним, что при этом самый конец марта в Алтайском крае ожидается прохладным.

Под занавес первого весеннего месяца в ночные часы в крае температура местами может опуститься до -20 градусов.

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