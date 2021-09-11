Первые лица края поздравили барнаульцев с Днем города

Глава Барнаула Вячеслав Франк, а также губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер краевого парламента Александр Романенко направили теплые слова в адрес всех жителей Барнаула в День города.

Вячеслав Франк обратил внимание, что этот год стал для столицы края особенным потому, что Барнаулу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», которое «краевой центр безусловно будет носить с честью».

Он с сожалением отметил, что в этом году эпидемиологическая обстановка не позволяет провести многие традиционные мероприятия, но это не помешает «чествовать тех, чьим трудом и талантом славится наш город» — успехи и достижения краевой столицы — это результат труда его жителей, подчеркнул мэр.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Дорогие земляки! От всей души благодарен вам за неравнодушие, стремление улучшать жизнь в краевой столице. Пусть ваши энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию города. Каким будет завтрашний день Барнаула зависит от каждого из нас. Желаю всем здоровья и счастья! Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях! С днем рождения, Барнаул!

Тандем Томенко и Романенко также вспомнили наиболее яркие моменты и значимые достижения Барнаула за прошедший год и в их числе называли присвоение звания «Город трудовой доблести», но также отметили и «экзамен по гостеприимству»: проведение второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

«Город продолжает расти и преображаться. Ежегодно здесь появляется все больше благоустроенных дворов и мест для отдыха, качественных дорог. Только в 2020 году в городе открыли две новые школы, пять детских садов. И социальная инфраструктура продолжает развиваться. Сердечно желаем городу и его жителям успехов во всех начинаниях! С днем рождения, Барнаул!» — поздравляют горожан первые лица края.

11 сентября Барнаулу исполняется 291 год. Ранее altapress.ru рассказывал, где и что можно посмотреть в День города.