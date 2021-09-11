День города Барнаула: где и что можно посмотреть

День города Барнаула 11 сентября, хоть и в урезанном виде без фейерверка и концертов, но все же состоится. Планируем день с утра вместе с «Афишей» — чтобы точно не упустить что-нибудь интересное.

В Барнауле в День города состоится массовый велозаезд, который возглавит Барнаульский медведь - символ города

Цветы и сыры

291 день рождения Барнаул начнет отмечать с 10 часов утра.

В это время в парке «Центральный» откроется выставка цветов и ремесленных работ.

Здесь же пройдет Фестиваль национальных культур — можно будет увидеть обустройство домов и костюмы разных народностей, которые населяют Алтайский край.

Город мастеров. День города 2020. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Музей «Город» подготовит в парке небольшую экспозицию, посвящённую женской моде середины ХХ века «Барнаульская модница».

В 15:00 в «Центральном» начнется видеотрансляция праздничного концерта местных творческих коллективов.

На пешеходной улице Мало-Тобольской весь день будет открыта выставка «Барнаул туристский». Здесь же будет работать Гастрономический фестиваль — безусловно, тут можно будет попробовать лучшие алтайские продукты.

На гастрономическом фестивале «Алтайское гостеприимство». Дарья Эйдемиллер

Также на барнаульском арбате с 11:00 до 15:00 можно будет познакомиться с собаками и кошками из приюта «Бусинка», которые ищут дом и любящих хозяев.

Музей ГМИЛИКА проведет в своей исторической усадьбе тематические экскурсии — расскажет о жизни Барнаула в XVIII веке, о горно-заводской элите, о загадочной Голубой Даме и о влиянии Петербурга на архитектуру города. Начало программ — в 11:00, в 13:00 и в 15:00.

Гири и гильзы

Самый центр города — площадь Сахарова и площадь Советов — станет точкой притяжения для спортсменов.

В 11:00 перед «Титов-Ареной» стартует Кубок города Барнаула по баскетболу 3×3, Фестиваль ГТО, соревнования по стрельбе из пневматического оружия и по скалолазанию.

Кросс нации 2017 Надежда Будрина

На площадке на территории спорткомплекса «Обь» состоятся соревнования по гиревому спорту и по армрестлингу. В аллее на площади Сахарова будут задумчиво сидеть шахматисты.

А вот ежегодный «Кросс Наций», который всегда проходил на дороге по пр. Ленина, в этом году перенесется на лыжную базу «Динамо». Старт — в 12:00.

Творческие онлайн-программы пройдут в Университетском дворике АГУ с 14:00 до 17:00, сообщает городская администрация.

Тигры и котики

Праздничные события пройдут и в других районах города.

В Индустриальном районе пройдет выставка котиков редких пород. Также там среди зрителей разыграют живой приз — двух шотландских котят. Выставка будет на ул. Взлетной, 2к с 10:00 до 19:00.

В зоопарке можно будет посмотреть котиков побольше — директор Сергей Писарев устроит традиционную экскурсию и показательное кормление. Начало в 12:00.

День амурского тигра в Барнаульском зоопарке.

В парке Смертина с самого утра будут работать выставки «Город мастеров» и «Цветочная мелодия».

Праздничная программа Центрального района во Дворце культуры «Южный» начнется в 12 часов.

С 11 часов в сквере на пересечении​ ​пр. Социалистического и ул. Молодежной будет работать выставочная площадка Железнодорожного района.

В 12 часов творческую программу откроют на площади им. Германа Титова в Октябрьском районе.

В парке «Изумрудный» в 11:00 научат делать декоративное панно из дерева, в 13:00 — устроят конкурс-концерт детского коллектива и показ мод, а также познакомят с фехтовальными традициями Средневековья.

С 15 часов в Ленинском районе на площади Мира будет работать выставка тематических композиций. Также здесь пройдет праздничный проект «Город, где сбываются мечты».