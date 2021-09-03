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Без фейерверка и концертов: полная афиша Дня города в Барнауле

Много выставок и соревнований и никаких концертов. День города Барнаула в 2021 году явно запомнится нам своей скромностью. Публикуем полную афишу дня рождения краевой столицы, который отметят 11 сентября.

Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

То, что День города в Барнауле пройдет в сокращенном формате без массовых мероприятий, стало известно в середине августа.

Власти уделят больше внимания праздничному оформлению улиц. Основу праздничных активностей составят разнообразные выставки ремесел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы.

Заявленные праздничные программы, в частности, в парке «Центральный», пройдут в онлайн-формате — концерт запишут заранее и будут транслировать на большом экране.

Спортивные состязания пройдут с ограниченным количеством участников.

Афиша Дня города Барнаула, составленная городским комитетом по культуре, получилась следующая:

Парк культуры и отдыха «Центральный»

10:00 — Выставка цветов «С любовью к городу»; выставка «Город мастеров»; открытие фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем»;

15:00 — Трансляция на экране праздничной программы «Ты, сердце Барнаула — Центральный наш район!».

Ул. Мало-Тобольская

10:00−19:00 — Фотовыставка «Барнаул туристский»;

10:00−18:00 — Гастрономический фестиваль в Барнауле.

Университетский дворик (пр. Ленина, 61)

14:00−17:00 — Творческие программы в онлайн формате «Барнаул студенческий, молодежный, творческий!» и «Барнаул столица мира».

Площадь Свободы

10:30−14:00 — Презентация Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь».

Площадка перед «Титов-Арена»

11:00 — Кубок города Барнаула по баскетболу 3×3; фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; соревнования по стрельбе из пневматического оружия; соревнования по скалолазанию.

Площадка на территории спорткомплекса «Обь»

11:00 — Соревнования по гиревому спорту и армрестлингу.

Аллея на площади Сахарова

11:00 — Соревнования по шахматам.

Лыжная база «Динамо»

12:00 — Всероссийский день бега «Кросс Нации».

Праздничные мероприятия в районах города:

Индустриальный район

10:00, парк спорта А. Смертина, ул. Энтузиастов, 12в — Выставки: «Город мастеров» и «Цветочная мелодия».

Центральный район

12:00, дворец культуры «Южный», ул. Чайковского, 21 — Праздничная программа «Ты всегда в моем сердце, Барнаул».

Железнодорожный район

11:00, сквер на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодежной — Выставочная площадка «Город, в котором живем, мечтаем и любим».

Октябрьский район

12:00, площадь им. Германа Титова — Программа «Любимому городу».

Ленинский район

15:00, площадь Мира, ул. Г. Исакова, 213 — Выставка тематических композиций «Живет на свете красота», тематический праздничный проект «Город, где сбываются мечты»

Ранее в администрации города показали эскизы праздничных плакатов, которыми украсят краевую столицу ко Дню города. Напомним, в 2021 году Барнаулу исполняется 291 год.

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