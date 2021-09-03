Без фейерверка и концертов: полная афиша Дня города в Барнауле

То, что День города в Барнауле пройдет в сокращенном формате без массовых мероприятий, стало известно в середине августа.
Власти уделят больше внимания праздничному оформлению улиц. Основу праздничных активностей составят разнообразные выставки ремесел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы.
Заявленные праздничные программы, в частности, в парке «Центральный», пройдут в онлайн-формате — концерт запишут заранее и будут транслировать на большом экране.
Спортивные состязания пройдут с ограниченным количеством участников.
Афиша Дня города Барнаула, составленная городским комитетом по культуре, получилась следующая:
Парк культуры и отдыха «Центральный»
10:00 — Выставка цветов «С любовью к городу»; выставка «Город мастеров»; открытие фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем»;
15:00 — Трансляция на экране праздничной программы «Ты, сердце Барнаула — Центральный наш район!».
Ул. Мало-Тобольская
10:00−19:00 — Фотовыставка «Барнаул туристский»;
10:00−18:00 — Гастрономический фестиваль в Барнауле.
Университетский дворик (пр. Ленина, 61)
14:00−17:00 — Творческие программы в онлайн формате «Барнаул студенческий, молодежный, творческий!» и «Барнаул столица мира».
Площадь Свободы
10:30−14:00 — Презентация Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь».
Площадка перед «Титов-Арена»
11:00 — Кубок города Барнаула по баскетболу 3×3; фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; соревнования по стрельбе из пневматического оружия; соревнования по скалолазанию.
Площадка на территории спорткомплекса «Обь»
11:00 — Соревнования по гиревому спорту и армрестлингу.
Аллея на площади Сахарова
11:00 — Соревнования по шахматам.
Лыжная база «Динамо»
12:00 — Всероссийский день бега «Кросс Нации».
Праздничные мероприятия в районах города:
Индустриальный район
10:00, парк спорта А. Смертина, ул. Энтузиастов, 12в — Выставки: «Город мастеров» и «Цветочная мелодия».
Центральный район
12:00, дворец культуры «Южный», ул. Чайковского, 21 — Праздничная программа «Ты всегда в моем сердце, Барнаул».
Железнодорожный район
11:00, сквер на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодежной — Выставочная площадка «Город, в котором живем, мечтаем и любим».
Октябрьский район
12:00, площадь им. Германа Титова — Программа «Любимому городу».
Ленинский район
15:00, площадь Мира, ул. Г. Исакова, 213 — Выставка тематических композиций «Живет на свете красота», тематический праздничный проект «Город, где сбываются мечты»
Ранее в администрации города показали эскизы праздничных плакатов, которыми украсят краевую столицу ко Дню города. Напомним, в 2021 году Барнаулу исполняется 291 год.