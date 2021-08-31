Праздничные плакаты к 291-летию Барнаула показали в мэрии

Для плакатов использовали темы присвоения Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести», а также Года науки и технологии.
Завершить основное праздничное оформление столицы края планируется до 2 сентября, разместить баннеры — до 9 сентября.
День города-2021
Празднование Дня города в Барнауле 11 сентября будет в сокращенном формате — без массовых мероприятий, концертов и фейерверка.
Основу праздничных активностей составят выставки ремесел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы.