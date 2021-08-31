Праздничные плакаты к 291-летию Барнаула показали в мэрии

В администрации Барнаула показали эскизы праздничных плакатов, которыми украсят краевую столицу ко Дню города. В 2021 году Барнаул отмечает 291-летие.

Для плакатов использовали темы присвоения Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести», а также Года науки и технологии.

Завершить основное праздничное оформление столицы края планируется до 2 сентября, разместить баннеры — до 9 сентября.

День города-2021

Празднование Дня города в Барнауле 11 сентября будет в сокращенном формате — без массовых мероприятий, концертов и фейерверка.

Основу праздничных активностей составят выставки ремесел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы.