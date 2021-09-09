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Барнаульцам покажут очаровательных кошек редких пород и разыграют двух котят-шотландцев

Барнаульцев приглашают на Международную выставку кошек. Для гостей праздника устроят несколько шоу и показательных выступлений.

Мейкун
Мейкун
СС0

Сначала на площадке выступят владельцы кошек редких пород, затем публике покажут самых больших домашних кошек в мире — мейкунов. Затем пройдет парад кошек серебристых окрасов, британцев, фолдов, девон-рексов и бенгалов.

Гостям выставки обещают много конкурсов и подарков, а также розыгрыш двух котят шотландской породы.

Понравившегося котика тоже можно будет купить и унести с собой домой.

Бенгальский котенок
Бенгальский котенок
СС0

Шоу-программа начнется в 14:00. Сама выставка будет открыта с 10:00 до 19:00.

Пройдет она 11 сентября на «Эко-Ярмарке» по адресу: ул. Взлетная, 2к.

Стоимость билета 100−150 рублей. Детям до 5 лет вход свободный.

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