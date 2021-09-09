Барнаульцам покажут очаровательных кошек редких пород и разыграют двух котят-шотландцев

Сначала на площадке выступят владельцы кошек редких пород, затем публике покажут самых больших домашних кошек в мире — мейкунов. Затем пройдет парад кошек серебристых окрасов, британцев, фолдов, девон-рексов и бенгалов.
Гостям выставки обещают много конкурсов и подарков, а также розыгрыш двух котят шотландской породы.
Понравившегося котика тоже можно будет купить и унести с собой домой.
Шоу-программа начнется в 14:00. Сама выставка будет открыта с 10:00 до 19:00.
Пройдет она 11 сентября на «Эко-Ярмарке» по адресу: ул. Взлетная, 2к.
Стоимость билета 100−150 рублей. Детям до 5 лет вход свободный.