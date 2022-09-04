Первые лица точно были. Стало известно, кто посетил концерт чеченских артистов вместо простых барнаульцев

Випы из администрации Барнаула и краевой администрации посетили концерт известного ансамбля из Чечни «Вайнах». Ранее барнаульцы пожаловались , что концерт анонсировался, но билеты на него не продавали.

Пресс-служба администрации Барнаула опубликовала отчет о концерте, выставив красочные фотографии.

«3 сентября во Дворце культуры города Барнаула состоялась праздничная программа „Многоликая Россия — единая душа!“. Она стала результатом совместной работы артистов Государственного молодежного ансамбля песни и танца „Алтай“ и Государственного ансамбля танца „Вайнах“ Чеченской Республики. В последний раз коллектив бывал в Барнауле в 2019 году в рамках своих юбилейных гастролей, когда отмечал 80-летие. В этот раз он приехал в краевую столицу специально на празднование ее дня рождения», — говорится в сообщении.

Концерт шел два часа. После него артистов поблагодарили «первые лица города и края»: председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель барнаульской городской Думы Галина Буевич и другие.

Напомним, жительница Барнаула выразила свое недоумение по поводу концерта. Она рассказала, что, несмотря на анонсы в СМИ, билеты не продавались, а раздавались пригласительные, которые тоже нельзя было достать.

«Если концерт был изначально для избранных, так зачем такие громкие анонсы на всех СМИ?», — задалась она вопросом.