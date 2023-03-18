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Жизнь

Первые медведи рано проснулись на Алтае

Первого в этом году медведя удалось запечатлеть на склоне Телецкого озера 17 марта, сообщают в Алтайском биосферном заповеднике.

Медведь.
Медведь.
Алтайский биосферный заповедник

В заповеднике отмечают, что для пробуждения медведей еще рановато — обычно они просыпаются к концу марта. Возможно, косолапый еще молод и неправильно устроил берлогу, из-за чего проснулся раньше срока.

Однако это не самая ранняя дата встречи медведя. В 2021 году первые следы на телецком побережье инспектор заповедника заметил 10 марта. Правда, на камерах фоторегистраторов животное отметилось гораздо позже.

А в 2022 году зверь впервые отметился перед людьми 25 марта.

Первыми пробуждаются и выходят из берлог взрослые самцы или особи, которые неудачно устроили жилище на зиму, и его затопило. Позже всех просыпаются самки с медвежатами.

Ранее стало известно, что весенняя охота на бурого медведя начнется 1 апреля и закончится 30 мая. Каждый год охотники получают лицензии на отстрел хищников. В прошлом году легально убили 76 медведей. Одного застрелили браконьеры, из-за чего возбудили уголовное дело.

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