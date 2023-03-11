11 марта
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Жизнь

Весенняя охота на бурого медведя начнется 1 апреля

С 16 марта начинается прием заявлений на выдачу разрешений на добычу бурого медведя в весенний период на территории общедоступных охотничьих угодий Алтайского края., говорится в сообщении минприроды.

Медведь.
Медведь.
unsplash.com

Добычу бурого медведя можно осуществлять в период с 1 апреля по 30 мая.

Прием заявлений будет производиться по адресу: Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105.

В прошлом году во всем Алтайском крае насчитывали примерно 1400 медведей и 350 волков.

Каждый год охотники получают лицензии на отстрел хищников. В прошлом году легально убили 76 медведей. Одного застрелили браконьеры, из-за чего возбудили уголовное дело.

Ранее алтайский эксперт раскритиковал новые правила охоты. Новые правила отменяют территории покоя для гусей в период весенней охоты: перелетных птиц будут преследовать повсеместно. Это может привести к подрыву популяций как промысловых видов гусеобразных, так и поставить на грань полного истребления редкие и исчезающие виды гусей, казарок и других, завил эксперт.

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