28 апреля
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Жизнь

Первые цветы тайги распустились под снегом в алтайском нацпарке

Тайга зацвела первыми в этом году, яркими цветами, показывает национальный парк «Салаир».

Первоцветы в тайге.
Первоцветы в тайге.
Денис Соломахин / Национальный парк "Салаир"

Фотографии сделал Денис Соломахин.

Этим красавцам-первоцветам повезло немного больше, чем их собратьям из Республики Алтай, которую недавно вновь накрыл снегопад.

Ранее жители республики показали цветущий на фоне снега и льда маральник.

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