Цветущий среди снега и льда маральник показали на Алтае

Очевидцы засняли распустившиеся цветы маральника среди снежной непогоды, разыгравшейся на Алтае с 25 апреля.

29 апреля состоится традиционный фестиваль «Цветение Маральника», который должен открыть летний туристический сезон. Но лето пока не торопится наступать.

Жители Алтая шутили, что на фестивале — в качестве развлечения — придется лепить снеговика на скорость.

Напомним, что снегопад засняли на «Бирюзовой Катуни» в Республике Алтай 25 апреля. Снег не растаял сразу и задержался в регионе.

Ранее аномальный снегопад засыпал Алтайский край и Республику Алтай 15 апреля и шел несколько дней подряд.

Как прошел фестиваль в 2022 году: