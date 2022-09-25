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Жизнь

Первых мобилизованных граждан отправляют из Барнаула 25 сентября

Сегодня, 25 сентября из Барнаула отправляют первых мобилизованных граждан. Об этом сообщает мэрия города.

Первых мобилизованных граждан отправляют из Барнаула 25 сентября
Первых мобилизованных граждан отправляют из Барнаула 25 сентября
Мэрия Барнаула

Призванные граждане приходят в пункты предварительного сбора мобилизованных. В Барнауле таких работает два: бульвар 9 января, 99 (ДК «Октябрьский») и ул. Антона Петрова, 146а (ДК города Барнаула).

После окончания организационных мероприятий мобилизованные барнаульцы отправятся в воинские части для прохождения военной подготовки. Первые граждане отправились 25 сентября.

Работу сборных пунктов проверил барнаульский градоначальник Вячеслав Франк. Глава города отметил, что на местах дежурят медицинские работники и соблюдают необходимые санитарные нормы.

Также безопасность и охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции.

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