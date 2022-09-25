Первых мобилизованных граждан отправляют из Барнаула 25 сентября

Призванные граждане приходят в пункты предварительного сбора мобилизованных. В Барнауле таких работает два: бульвар 9 января, 99 (ДК «Октябрьский») и ул. Антона Петрова, 146а (ДК города Барнаула).
После окончания организационных мероприятий мобилизованные барнаульцы отправятся в воинские части для прохождения военной подготовки. Первые граждане отправились 25 сентября.
Работу сборных пунктов проверил барнаульский градоначальник Вячеслав Франк. Глава города отметил, что на местах дежурят медицинские работники и соблюдают необходимые санитарные нормы.
Также безопасность и охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции.